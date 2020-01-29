فريد الديب يكشف حقيقة وفاة مبارك

وقال الديب، أن مبارك بصحة جيدة ويتماثل للشفاء من الوعكة الصحية الأخيرة، مضيفا أنه كان في زيارة منذ قليل للرئيس الأسبق، مؤكدا أن الوضع الصحي له جيد جدا وسيظل تحت الرعاية الطبية، بعض الوقت.

كما ردت الكاتبة الصحفية الكويتية فجر السعيد على أنباء وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بالنفي.

وقالت “السعيد”، إن هذه الأنباء “شائعة”.

وكتبت “السعيد” عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”: لا صحة لما يشاع عن وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، بطلوا هري ونشر إشاعات”.

وأضافت: “له محبين في الوطن العربي كله تؤذيهم إشاعاتكم، اتقوا الله”.