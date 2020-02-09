فرنسيان يقضيان شهر عسل في لبنان بخدمة المسنين

(المستقلة)..أحبّ العروسان الفرنسيان، إتيان وغايتان، أن يعيشا تجربة مميزة في العطاء، حيث أنهما لم يرغبا في إقامة عرس كبير في فرنسا مع الاهل والأحباء، بل أرادا أن تبدأ فرحة حياتهما الزوجية بشهر العسل، بالخدمة الانسانية في مساعدة المسنين والفقراء، وتمضية وقت مع الشبيبة والصغار، فاختارا لبنان لهذه الرسالة وتحديدا بلدة القبيات.

ويمضي العروسان شهر عسل كاملا، متطوعين لتقديم الخدمة حيث بطلب منهما، مع مختلف الجمعيات بالتنسيق مع الآباء الكرمليين في لبنان.

ورحب فريق العمل الرسولي في بلدة القبيات بالعروسين بلفتة مميزة لشكرهما والترحيب والفرح بهما، باقامة عرس لبناني قروي تقليدي أصيل في “المنازل”، التابع لدير الآباء الكرمليين – القبيات، تخلله وقفة صلاة على نيتهما حيث تم تجديد وعد الحب امام مذبح الله بصلاة ومباركة من رئيس رابطة كاريتاس لبنان الاب ميشال عبود الكرملي، وقراءات من الكتاب المقدس عن الالتزام وسر الزواج.

ومن ثم، أقام فريق العمل الرسولي احتفالا عفويا ترحيبا بالعروسين وتقديرا لعطائهما.

المصدر: NNA