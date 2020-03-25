فرنسا خامس دولة تسجل أكثر من ألف حالة وفاة بكورونا
( المستقلة)…..أحصت فرنسا 1100 وفاة في المستشفيات منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد وتتجه نحو تمديد تدابير العزل بعدما أوصى العلماء الرئيس إيمانويل ماكرون بفترة “من ستة أسابيع على الأقل”.
وباتت فرنسا بين الدول الأوروبية الأكثر تضررا بعد إيطاليا (6820 وفاة) وإسبانيا (2696 وفاة)
وكتب المجلس “سيستمر العزل على الأرجح ستة أسابيع على الأقل اعتبارا من بدء تطبيقه” في 17 آذار/مارس مؤكدا “ضرورة تشديده”.
وقال خبراء المجلس “العزل هو حاليا الاستراتيجية الوحيدة الفعالة حقا وهي بديل من سياسة كشف الإصابات على نطاق واسع، وعزل المرضى لا يمكن تطبيقه حاليا على المستوى الوطني”.
وسجلت 240 وفاة جديدة الثلاثاء مع 434 إصابة إضافية في الإنعاش في 24 ساعة من مجموع عشرة آلاف و176 إصابة بحسب سالومون.( النهاية)
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