فرنسا تكشف عن تصاميم “قطار المستقبل” فائق السرعة

(المستقلة)..كشفت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية عن مواصفات قطارها الجديد “قطار المستقبل” الذي سيدخل الخدمة قبل بداية دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا في 2024. ومن المتوقع أن تكون القطارات فائقة السرعة المصممة حديثًا في الخدمة بحلول يونيو 2024

ويعتبر قطار المستقبل قطارا مجهزا بوسائل حديثة وتكنولوجية فائقة فضلا عن شساعة مركباته وحفاظه على البيئة.

بعد أربع سنوات من إطلاق المشروع، تم وضع حجر الأساس لقطار المستقبل يوم الخميس في ورش “ألستوم” في لاروشيل على حد قول الشركة الفرنسية.

وقال مدير الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية “إنه قطار سيتم تشغيله بالتزامن مع بداية دورة الألعاب الأولمية في باريس عام 2024″، مضيفا “سيتم تسليم أولى الدفعات من ألستوم في شتاء 2023 وسيطلق عليه اسم “TGV M”

و فضلا عن ذلك كله فإن تكلفة التذاكر هي منخفضة السعر كما يترك للركاب من ذوي الاحتياجات الخاصة مجال للاستقلالية الكاملة في التحرك داخل عربات القطارودون الحاجة إلى مساعدة آخرين من خلال رافعات مجهزة بوسائل تكنولوجية عالية الجودة.

تم تصميم القطار بالتعاون الوثيق مع جمعيات مستخدمي الكراسي المتحركة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة كما تقول الشركة. ,سيكون القطار قادرًا أيضًا على استيعاب 740 راكبًا ، بزيادة 20٪ عن القطارات الحالية. كما ستحافظ تجهيزات القطار فائق السرعة على البيئة من خلال التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 32٪ واستهلاك الطاقة بنسبة 20٪ ، وتكاليف الصيانة بنسبة 30٪.

كما ستكون النوافذ كبيرا حجمها للغاية كما يترك إمكانية لتعديل مستويات الإضاءة ونظام تكييف الهواء حسب الأنماط التكنولوجية الذكية وفضلا عن ذلك كله يستفيدون من نظام خدمة واي فاي وطلب وجياتهم دون مغادرة مقاعدهم.