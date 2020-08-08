فرنسا تعلن عن مؤتمر للمانحين من أجل لبنان عبر الفيديو غدا الأحد

(المستقلة)… أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمم المتحدة سيستضيفان مؤتمرا للمانحين من أجل لبنان عبر الفيديو غدا الأحد اعتبارا من الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش الثالثة ظهرا بتوقيت مكة.

وسيستضيف الأحد مؤتمرا للمانحين للبنان عبر الفيديو، في الوقت الذي تحشد فيه الدول للمساعدة في إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار الضخم الذي وقع الأسبوع الماضي.

ويسعى المؤتمر، الذي ستشترك في رئاسته الأمم المتحدة، إلى الحصول على تعهدات من المشاركين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن تقرر كيفية توزيع المساعدات بحيث تفيد الناس بشكل مباشر.

ووعد ماكرون، الذي زار بيروت يوم الخميس، الجماهير اللبنانية الغاضبة بأن المساعدة في إعادة إعمار المدينة التي دمرها الانفجار الضخم يوم الثلاثاء لن تقع في أيدي “الفاسدين”. (النهاية)