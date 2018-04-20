فرنسا ترفض منح الجواز لمسلمة رفضت مصافحة مسؤولين

(المستقلة)…. أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا قراراً يقضي بحرمان جزائرية مسلمة من جواز السفر الفرنسي، بعدما رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية، وفق نص الحكم الذي اطلعت وكالة فرانس برس عليه أمس الخميس.

وأصرت المرأة على أن “معتقداتها الدينية” تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير بجنوب شرق فرنسا، في حزيران 2016.

كما رفضت المرأة كذلك مصافحة مسؤول محلي آخر.

ورأت الحكومة أن تصرفها يظهر بأنها “غير مندمجة في المجتمع الفرنسي” ما يعتبر سبباً بإمكانها الاحتكام إليه بموجب القانون المدني لرفض حصول شخص متزوج من مواطن فرنسي على الجنسية.

وقدمت الجزائرية المتزوجة من فرنسي منذ العام 2010 طعناً ضد القرار الذي صدر في نيسان/أبريل 2017 معتبرة أنه يتضمن “استغلالاً للسلطة”.

لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، قضى بأن الحكومة “طبقت (القانون) بشكل مناسب”.(النهاية)