فرنسا تحد من بيع منتجات النيكوتين

(المستقلة)..قررت وزارة الصحة الفرنسية الحد من بيع المنتجات التي تحتوي على نيكوتين من الصيدليات وذلك بعد أيام من نشر دراسة تفيد بأن فرص الإصابة بفيروس كرونا المستجد أقل بين صفوف المدخنين.

وقررت الوزارة بيع جرعات تلك المنتجات بحد أقصى يكفي لمدة شهر واحد، وهي عادة المنتجات التي تحتوي على نيكوتين تعويضي لمن يرغبون في الإقلاع عن التدخين.

كذلك تم حظر بيع تلك المنتجات بشكل كلي عبر الإنترنت.

وقالت الوزارة إن القرار جاء لمنع “المخاطر الصحية المرتبطة بالاستهلاك المفرط أو سوء الاستخدام ولضمان الإمداد المستمر للأشخاص الذين يحتاجون إلى الدواء للإقلاع عن التدخين”.

وقالت الدراسة التي أجرتها مستشفى بيتي-سالبيتريير في باريس إن المدخنون أقل عرضة من غيرهم لالتقاط عدوى كوفيد-19.

إلا أنها حذرت من أن استهلاك النيكوتين قد يؤدي إلى إدمانه بشكل خاص.

المصدر: يورونيوز