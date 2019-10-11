فرق جوالة في كربلاء للحد من التلاعب بأسعار المواد الغذائية

( المستقلة ) / علي النصر الله / ..قال رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة كربلاء إن “مجلس المحافظة شكل فرق جوالة تابعة لدوائر حكومية وامنية مهمتها متابعة دخول البضائع للأسواق والحد من التلاعب في الأسعار اثناء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام .

وأضاف ناصر الخزعلي لـــ ( المستقلة )،اليوم الجمعة، إن “اللجنة الاقتصادية اعدت خطة لدخول المواد الغذائية والخضر عند انقطاع الطرق من قبل الجهات الامنية، بالتزامن مع زيارة الاربعين حتى لا ترتفع اسعارها بالشكل الذي يشكل عبئا على اصحاب الدخل المحدود “، منوها الى قيام “اصحاب النفوس الضعيفة والمتاجرين بقوت المواطنين” باستغلال الامر.

واشار الى ان “اللجان المشكلة ستبقى مستمرة في مراقبة الاسوق والتجار ومحاسبتهم على ارتفاع الاسعار واحتكارها من اجل التلاعب بالأسواق حتى انتهاء مراسيم الاربعينية “.

وشهدت محافظة كربلاء ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفواكه بسبب الزخم الشديد من قبل أصحاب المواكب الحسينية لشراء البضائع لتقدم كوجبات الاكل والشرب لعشرات الالاف من الزائرين القادمين سيرا الى المحافظة كذلك الزوار العرب والأجانب والدول الإسلامية المتواجدون في المدينة طيلة أيام اربعينية الامام الحسين عليه السلام “.