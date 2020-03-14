فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام ثلاثة ايام في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار- وكالة اباذر العمر ، مساء اليوم السبت ، عن تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظرا للتجوال مدة ثلاثة ايام بعد تسجيل ثاني اصابة بفيروس كورونا في المحافظة .

وقال العمر في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان تعطيل الدوام الرسمي يشمل جميع الدوائر الحكومية ماعدا الصحية والخدمية والامنية وبنسبة 50% ، وان حظر التجوال يشمل جميع المواطنين والاسواق التجارية وحركة المركبات ، اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح يوم غد الاحد “.

وكانت دائرة صحة ذي قار قد اعلنت ، مساء اليوم ، عن تسجيل ثاني اصابة بفيروس كورونا في المحافظة لممرض ملامس للمصاب الاول .