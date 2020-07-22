فرض حظر التجوال الشامل طيلة ايام عيد الاضحى في عموم العراق

المستقلة …كشفت وزارة الصحة، الاربعاء، عن مطالبتها بفرض حظر التجوال الشامل طيلة ايام عيد الاضحى.

وذكر مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير، في تصريح تابعه المستقلة ، ان “وزارة الصحة طالبت بفرض حظر التجوال الشامل طيلة ايام عيد الاضحى المبارك وتم اقراره من قبل لجنة الصحة والسلامة الوطنية بسبب الكارثة الكبيرة التي حدثت بعد مرور أسبوع من عيد الفطر السابق والتي اسهمت بارتفاع عدد الاصابات”.

واضاف ان “الإصابات تواصل الارتفاع منذ اسابيع لكن تقابلها زيادة كبيرة بعدد المتعافين وحالات الشفاء في بغداد والمحافظات وهذا ما يشعر مسؤولي الوزارة بالاطمئنان، مشيرا الى انه “من الممكن انخفاض عدد الاصابات اذا استمر التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية”.

وشدد عبد الامير على”وجوب تركيز كل مواطن على حماية نفسه واسرته لإن الفايروس خطير ولا يمكن الاستهانة به”.