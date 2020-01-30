فرانس فوتبول تشبّه الأهلي المصري بعملاق أوروبي

المستقلة / حسام الدين جمال / نشرت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية الشهيرة تقريرا عن الأهلي المصري، لاستعراض وضعه الحالي في دوري أبطال أفريقيا، وشبهته بالعملاق الإسباني ريال مدريد، أحد كبار القارة الأوروبية.

وقالت “فرانس فوتبول” إن الأهلي هو الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا (8 مرات)، تماما مثل ريال مدريد، الأكثر فوزا بدوري أبطال أوروبا (13 مرة).

وأشارت المجلة الفرنسية إلى أن الأهلي يواجه خطر الخروج من دور المجموعات للبطولة الأفريقية هذا الموسم، والفشل مجددا في حصد اللقب الغائب منذ 7 سنوات.

ونوهت المجلة المانحة لجائزة الكرة الذهبية للمهمة الملقاة على عاتق السويسري رينييه فايلر مدرب الأهلي، في ظل رغبة إدارة النادي وجماهيره في استعادة اللقب الأفريقي الغائب.

الأهلي يتصدر حاليا ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة عن النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات.

الأهلي يحل ضيفا على الهلال في الجولة الأخيرة، مطلع فبراير/شباط المقبل، وعينه على حصد أحد المركزين الأول أو الثاني في المجموعة، لضمان التأهل إلى ربع النهائي.

في المقابل يخوض النجم مواجهة سهلة أمام ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي، متذيل الترتيب بنقطة واحدة.

ويعود آخر فوز للأهلي بلقب دوري أبطال أوروبا إلى عام 2013، علما بأنه خسر نهائي نسخة 2017 أمام الوداد البيضاوي المغربي، و2018 أمام الترجي التونسي، فيما ودع النسخة الماضية من ربع النهائي بالخسارة 1-5 أمام مامليودي صنداونز الجنوب أفريقي في مجموع اللقائين.