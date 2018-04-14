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فرار جمهوري بمد حالة الطوارئ 3 اشهر

14/04/2018

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قرارا جمهوري بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى،
تبدأ اعتبارا من اليوم الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 14 يناير من عام 2018.

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