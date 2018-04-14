فرار جمهوري بمد حالة الطوارئ 3 اشهر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

قرارا جمهوري بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى،

تبدأ اعتبارا من اليوم الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 14 يناير من عام 2018.