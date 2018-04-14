فرار جمهوري بمد حالة الطوارئ 3 اشهر 14/04/2018 مقالات مشابهة الرئيس البرتغالي يزور المتحف المصري الكبير 14/04/2018 البابا تواضروس يستقبل الرئيس البرتغالي في كاتدرائية العباسية 14/04/2018 تدريب القيادات العمالية للنهوض بالتنظيم النقابي في مصر 14/04/2018 المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي قرارا جمهوري بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ اعتبارا من اليوم الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 14 يناير من عام 2018. 2018-04-14 waleed remaly شاركها Facebook Twitter Google + Stumbleupon LinkedIn Pinterest