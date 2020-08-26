فحص عشوائي لأصحاب المواكب الحسينية  لبيان اصابتهم بفيروس كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. قامت دائرة صحة كربلاء ، مساء الاربعاء، بفحص عشوائي من قبل المفارز الصحية الجوالة لأصحاب المواكب الحسينية المنتشرة في منطقة المدينة القديمة لبيان إصابتهم بفيروس كورونا بخطوة استباقية قبل زيارة عاشوراء .

وذكر مدير شعبة الرقابة الصحية كرار العباسي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الملاكات الصحية استبقت الخطة الصحية المعدة لزيارة عاشوراء الامام الحسين عليه السلام ، بإجراء فحص عشوائي بين أصحاب المواكب الحسينية والمواطنين والزائرين لبيان إصابتهم بفيروس كورونا “.

وقال إن “الحملة ستنفذ لساعات متأخرة ، لحث المواطنين على التقيد بإجراءات وتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية والجهات الصحية والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا “.

واضاف إن ” خطة طوارئ الدائرة لهذا العام ، ركزت بالدرجة الأساس على تعزيز الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا “.

يذكر إن “كربلاء سجلت اليوم حسب بيان وزارة الصحة 292 حالة شفاء ، و 335 إصابة مؤكدة مختبريا بفيروس كورونا ، مع تسجيل 9 حالات وفاة “.