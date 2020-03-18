فحص طبي للموقوفين في شرطة الهندية شرق كربلاء للحد من انتشار كورونا

(المستقلة)/علي النصر الله/ .. اعلنت شرطة قضاء الهندية ( طوريج ) 25 كم شرقي محافظة كربلاء ، اليوم الاربعاء، إن المفارز الطبية في القضاء قامت بفحص الموقوفين في مراكز الشرطة لمنع انتشار فايروس كورونا .

وقال مصدر امني في تصريح لـــ( المستقلة ) إن “المفارز الطبية قامت ايضا بفحص جميع المنتسبين في قضاء الهندية كإجراءات احترازية ووقائية للحفاظ على سلامة الاهالي “،

مبينا إن “المفارز الطبية قامت بتعفير وتعقيم السجون حسب تعليمات دائرة صحة كربلاء “.