فجر السينمائي الدولي الـ 36 يفتتح اعماله رسميا بـ”ما وراء الغيوم”

(المستقلة)/محمد أبو الجدايل /.. انطلقت بشكل رسمي فعاليات مهرجان فجر السينمائي الدولي 36 بعرض فيلم المخرج الايراني مجيد مجيدي “ماوراء الغيوم” الذي أنتجته الهند مساء الاربعاء الـ18 من ابريل في طهران، لتنطلق يوم الخميس ۱۹ أبريل 2018 أول أيام المهرجان في قاعات تشارسو بقلب العاصمة طهران.

وافتتح فيلم “مجيدي” عروض المهرجان في سينما فلسطين (وسط طهران) لتلحقه يوم الخميس 19 نيسان/أبريل 2018 بقية العروض العالمية البالغ عددها 130 فيلما في مجمّع تشارسو السينمائي.

يروي فيلم “ماوراء الغيوم” (من إنتاج الهند وإخراج مجيد مجيدي) قصة الأخ (أدى دوره الممثل ايشان خاطر) وأخته (ملاويكا موهانان) اللذان كبرا في الأحياء الفقيرة بإحدى مناطق الهند. وفي احد الأيام يتم القبض على الأخت “تارا” بتهمة القتل، ليتم اختبار علاقتها مع أخيها “أمير”.

الفيلم الذي أخرجه مجيدي واحد من أبرز أعماله وقد عرض في مهرجاني “لندن” و “بوسان”، ويتحدث الفيلم بشكل عام عن الحب والحياة وقد استخدمت فيه ثلاث لغات عالمية. كما حظي باستحسان النقاد وحصد جائزتين عن أفضل ممثل وافضل مونتاج من مهرجان”bosphorus” الدولي للافلام في تركيا.

جدير بالذكر أن فعاليات مهرجان فجر السينمائي الدولي السادس والثلاثين تنطلق في ١٩ نيسان/ابريل وتستمر حتى ٢٧ نيسان/ابريل 2018، ويترأس المهرجان المخرج الإيراني المعروف “رضا مير كريمي”.

يشار الى أنه في وقت سابق أعلن مدير الدورة الـ36 لمهرجان فجر الدولي، المخرج رضا ميركريمي، عن حضور المخرج الامريكي الشهير “اوليفر ستون” في فجر. وسيحلّ ستون ضيف شرف على المهرجان الذي انطلقت أعماله اليوم الخميس 19 أبريل وتستمر حتى الـ27 منه.

كما يستقبل المهرجان المخرج الفلسطيني المشهور “رشيد مشهراوي” الذي يشارك بآخر أفلامه “كتابة على الثلج” من إنتاج 2017 في قسمي “الزيتون الجريح” و”ملامح الشرق” خلال فعاليات المهرجان التي تنطلق ظهر يوم الخميس.

ويترأس المهرجان المخرج الإيراني المعروف السید “رضا ميركريمي” في برديس “جارسو” في طهران العاصمة.