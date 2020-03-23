فجر السعيد تعلق على شائعة زواجها من مقتدى الصدر

المستقلة /علّقت الإعلامية الكويتية فجر السعيد على أنباء شاعت حول زواجها من الزعيم العراقي مقتدى الصدر.

السعيد (53 عاما)، في تصريح عبر “تويتر”، نفت صحّة تغريدة منسوبة من حساب مزور يحمل اسمها، جاء فيها: “أنا الكاتبة فجر السعيد، أعلن طلاقي من المدعو مقتدى الصدر، بعد زواج دام 6 أشهر فقط، وعليه أطالب برفع دعوى قضائية ضده في المحاكم العراقية، وأطالب بحقوقي الشرعية وغير الشرعية؛ كوني حاملا بطفل في الشهر 7 الآن”.

وعلقت السعيد: “شر البلية ما يضحك، ما أدري هم بيطقوني بهالخبر المفبرك لو (أو) بيطقون السيد مقتدى”.

وتابعت: “ولكم ملّينا شغلتونا معاكم بهالإشاعات اللي ما تخلص، كل يوم طالعيلنا بإشاعة شكل، مو كنت عجوز قبل كم يوم، شلون أحمل الحين بطفل ستة شهور، العجوز ما تحبل شباب، ارسولكم على بر يا خمّه”.

يشار إلى أن فجر السعيد، المثيرة للجدل دائما، عادت إلى المشهد مؤخرا، بعد غياب دام عدة شهور بسبب مرض ألّم بها.