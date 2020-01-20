فتيامينات وأطعمة لمعالجة تساقط الشعر

يعاني العديظ من الاشخاص حول العالم سواءً كانوا رجالاً ام نساء من مشكلة تساقط الشعر، وعادة ما تكون مرتبطة بالتوتر التفسي والضعوطات الخياتية التي يعيشها الانسان في يومه او في عمله.

و الشعر كغيره من الاجزاء في الجسم يحتاج الى التغذية الصحيحة والراحة الجسدية والنفسية لكي ينمو بشكل صحيح ولا يتعرض الى التساقط، ومن الطرق الطبيعية لذلك هو تناول بعض الفيتامينات و الأطعمة الطبيعية التي من شأنها تعزيز نمو الشعر بشكل افضل، منها:

الفيتامين أ: تحتاج إليه كل خلايا الجسم لنموها على غرار الشعر، لكنّ يجب تناول المكملات الغذائية بوصفة طبيب.

الفيتامين سي: هو مضاد للأكسدة ويساعد على إنتاج الكولاجين المهم في عملية نمو الشعر.

كنا ينصح بعض اخصائي التغذية بعدم تناول أي مكمل غذائي إلا في حال ظهور نقص حادّ في فيتامين معين بعد إجراء الفحوصات اللازمة، وتناوله لمدة زمنية قصيرة والتركيز على الطعام.

ومن الأطعمة الغنية بالفيتامين سي: الليمون والحمضيات والفليفلة والفريز، كما يمكن تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين e مثل السبانخ والأفوكادو واللوز وبذر دوار الشمس.

أخيراً، ينصح التركيز على السمك والبروتين ولحم الدجاج والخضروات والمكسرات النيئة والبيض والحليب. إذ تساعد على نمو الشعر والأظافر.