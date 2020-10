“فتى الشاشة الأولي” نجوم الوطن العربي ينعون الفنان الراحل محمود ياسين

View this post on Instagram

فقدت مصر والعالم العربي قيمه وقامة كبيرة بعزي نفسي والفن المصري والعربي في وفاة الفنان القدير #محمود_ياسين 💔 فنان لا يعوض ولن يتكرر أنجح افلامي كانت معاه وأحلي كواليس وعشره بنا فنان جميل لن يتكرر قدم كل الأدوار والشخصيات ببراعه علي الشاشة كان نموذج للفنان الراقي الخلوق المحترم الله يرحمه يارب 🙏🏻🙏🏻 خالص التعازي لأسرتة الكريمة زوجته الوفيه المخلصه الصديقة العزيزة #شهيرة وأبنته #رانيا_محمود_ياسين وزوجها #محمد_رياض وأبنه المؤلف #عمرو_محمود_ياسين وزوجته #ايات_اباظة وكل أسرته وأحفاده ومحبيه ربنا يصبرهم جميعا علي فراقه والبقاء لله #نادية_الجندي @bahab_elcima @shahirahamdy3 @raniayassin10 @amr_yassin @mohamedreyad1212 @ayatabaza