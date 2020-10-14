“فتى الشاشة الأولي” نجوم الوطن العربي ينعون الفنان الراحل محمود ياسين

المستقلة/ منى شعلان/ حرص عدد كبير من نجوم الفن فى الوطن العربي ، على نعى الفنان المصري الراحل محمود ياسين ، الذى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإربعاء ، عن عمر ناهز الـ79، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

ومن جانبه حرص الفنان محمد صبحي، على نعي صديقه الراحل الفنان محمود ياسين، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلاً : “بكل الأسي والحزن أنعي صديقي الحبيب وزميل الكفاح محمود ياسين، رحلت بعد رحلة مشرفة في الفن والثقافة، ادعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته، وللأسرة وجمهوره الكبير بالصبر والسلوان”.



ونعته أيضا نادية الجندي عبر حسابها بـ”انستغرام” وقالت: “فقدت مصر والعالم العربي قيمه وقامة كبيرة.. بعزي نفسي والفن المصري والعربي في وفاة الفنان القدير محمود ياسين”.

وتابعت: “فنان لا يُعوض ولن يتكرر أنجح أفلامي كانت معه وأحلى كواليس وعشرة بيننا، فنان جميل لن يتكرر، قدم كل الأدوار والشخصيات ببراعه علي الشاشة، كان نموذج للفنان الراقي الخلوق المحترم الله يرحمه يارب”.

واختتمت نادية الجندي قائلًة: “خالص التعازي لأسرتة الكريمة، زوجته الوفية المخلصة الصديقة العزيزة شهيرة، وابنته رانيا محمود ياسين، وزوجها محمد رياض، وابنه المؤلف عمرو محمود ياسين، وزوجته آيات أباظة، وكل أسرته وأحفاده ومحبيه ربنا يصبرهم جميعًا علي فراقه والبقاء لله ”.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات “تويتر” ناعيًة الراحل قائلًة: “وداعًا يا فتى الشاشة الأول وهرم من أهرام الفن والثقافة في مصر والوطن العربي”.

وأضافت ليلى: “مع السلامة محمود ياسين صاحب سنوات النجاح والخبرة والأعمال الخالدة.. إلى رحمة الله عزائي لأسرته وأحبابه الفنانة شهيرة وعمرو ورانيا محمود ياسين، ومحبي فتى الشاشة جميعًا من المحيط إلى الخليج”.

وداعا فتى الشاشة الأول و هرم من أهرام الفن والثقافة في مصر والوطن العربي .مع السلامة محمود ياسين صاحب سنوات النجاح والخبرة والأعمال الخالدة .. الى رحمة الله عزائي لأسرته وأحبابه الفنانة شهيرة وعمرو ورانيا محمود ياسين ومحبي فتى الشاشة جميعًا من المحيط الى الخليج.#محمود_ياسين pic.twitter.com/w1xMxZtvol — ليلى علوي (@LailaEloui) October 14, 2020

أما هالة صدقى ، ذكرت موقفا مع الفنان الراحل محمود ياسين ، أثناء عملها معه ، عبر إنستغرام ، حيث كتبت : “وانا طفله كان حلم حياتي اني اشوفه علي الحقيقه ولما جاءت الفرصة للتصوير معاه في مسلسل “الافيال” لم اصدق اني اقف امام غول التمثيل ، رحل فتي احلام جيل كامل من البنات الله يرحمه فقدنا رمز مهم ، الله يرحمه”.

حرص عدد من نجوم لبنان على نعي الراحل، حيث غردت نانسى عجرم عبر حسابها على تويتر، قائلة: “محمود ياسين.. تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة، غيابك رح يترك فراغ كبير.. كل التعازي لعائلته والشعب المصري والعربي”.

محمود ياسين.. تاريخ طويل من الأعمال الفنية بالسينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، غيابك رح يترك فراغ كبير

كل التعازي لعائلته والشعب المصري والعربي — Nancy Ajram (@NancyAjram) October 14, 2020

وكتبت الفنانة كارول سماحة عبر حسابها بـ”تويتر”: “رحيل أسطورة من أساطير السينما العربية التي تذكرنا بالزمن الجميل وبالعصر الذهبي للفن، محمود ياسين شكرا لعطائك ولإخلاصك لفنك ولجمهورك”.

🔺رحيل أسطورة من أساطير السينما العربية التي تذكرنا بالزمن الجميل وبالعصر الذهبي للفن #محمود_ياسين

شكرا لعطائك ولإخلاصك لفنك ولجمهورك🙏🏻 pic.twitter.com/94ukvHejUn — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) October 14, 2020

أما إليسا فكتبت عبر حسابها بـ”تويتر” أيضاً : ““مؤلم جدا خبر فقدان أحد أهم نجوم الفن المصري، محمود ياسين، نجم رافق مراحل العز والإبهار في السينما والتليفزيون في مصر، وشخصية نفتقدها اليوم وكل يوم، أحر التعازي لعائلته والشعب المصري برحيله”.

مؤلم جدا خبر فقدان أحد أهم نجوم الفن المصري، محمود ياسين. نجم رافق مراحل العز والإبهار في السينما والتلفزيون في مصر، وشخصية نفتقدها اليوم وكل يوم. أحر التعازي لعائلته والشعب المصري برحيله — Elissa (@elissakh) October 14, 2020

كما كتبت راغب علامة عبر تويتر قائلاً:” بعد مَسيرةٍ طويلةٍ من النّجاح والابداع ، الزمن الجميل يَفقدُ أحد أهمّ نجومه الفنّان القدير محمود ياسين ، التعازي الحارّة للعائلة ولجميع محبّي الراحل الكبير، وللوسط الفنّي العربي وللشعب المصري الحبيب، سائلاً المولى أن يُسكنه فسيح جنانه أيدٍ مطوية وإنّا لله وإنا إليه راجعون.

بعد مَسيرةٍ طويلةٍ من النّجاح والابداع، #الزمن_الجميل يَفقدُ أحد أهمّ نجومه الفنّان القدير #محمود_ياسين

التعازي الحارّة لعائلة ولجميع محبّي الراحل الكبير، وللوسط الفنّي العربي وللشعب المصري الحبيب، سائلاً المولى أن يُسكنه فسيح جنانه 🙏 وإنّا لله وإنا إليه راجعون. #راغب_علامة pic.twitter.com/DQ7umUYNvk — RaghebAlama (@raghebalama) October 14, 2020

و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية ، خبر وفاة الفنان المصرى محمود ياسين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، فى تصريحات خاصة لـ”المستقلة” ، أن ما تردد حول وفاة الفنان محمود ياسين ، بفيروس كورونا ، غير صحيح ، وأن الراحل كان يعانى من إلتهاب رئوى ، نقل على إثره إلى مستشفى المعادى العسكرى ، على مدار أسبوعين إلى أن توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم ، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وأضاف أشرف زكي ، إن جنازة الراحل ستقام غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وعن أسباب تأجيل الدفن والجنازة حتى غدًا الخميس، نظرا لأن أسرته بالكامل فى مدينة بورسعيد ، كما لديه شقيقا يعيش خارج مصر ، ومن المنتظر عودته ، لذلك وجب تأجيل مراسم الدفن.