«فتش عن إيران».. رعب كورونا ينتقل لـ«العرب» والصحة العالمية تشيد بالعراق

«فتش عن إيران».. رعب كورونا ينتقل لـ«العرب» وإشادة أممية بالعراق

(المستقلة) أصاب فيروس «كورونا» جميع دول العالم بالهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في مدينة «ووهان» بمقاطعة هوبي وسط الصين. ومؤخرا انتشر الفيروس في بؤرة جديدة خارج الصين وهي مدينة «قم» الإيرانية والتي بدورها نقلت المرض القاتل إلى عددا من الدول العربية. وظهرت إصابات في عدد من الدول العربية منها العراق والبحرين والإمارات والكويت، وقالت منظمة الصحة العالمية إنها قلقة من عدد الحالات التي أصيبت بالفيروس، من دون مخالطة مرضى.

في الكويت أعلنت وزارة الصحة، اليوم، أن الفحوصات الأولية التي أجريت للقادمين من مدينة مشهد الإيرانية، أسفرت عن وجود ثلاث حالات تحمل نتائج مؤكدة بإصابتهم بالفيروس، وهي لمواطن كويتي يبلغ من العمر 53 عاما، والثانية لمواطن سعودي يبلغ من العمر 61 عاما، موضحة أن الحالة الصحية للمصابين الاثنين طبيعية حتى الآن، ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض.

وأضافت الوزارة الكويتية، أن الحالة الثالثة هي لغير محددي الجنسية «بدون»، ويبلغ من العمر 21 عاما؛ حيث هناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض، مؤكدة أن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية.

وأصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم، قرارا بحظر تصدير وإعادة تصدير المطهرات والقفازات الطبية بكل أنواعها، ومستلزمات فحص الفيروس، وقالت الوزارة، في بيان، إن القرار شمل حظرا مؤقتا لتصدير وإعادة تصدير المطهرات والمعقمات الخاصة بالجسم والأسطح، والتي تحتوي على كلوروهكسيدين الكحول الاثيلي، كما تضمن حظر القفازات الطبية، والملابس الوقائية للجسم.

مالية الكويت تخاطب الفنادق لحجز فندق بالكامل كسكن لمصابي الفيروس

وخاطبت وزارة المالية الكويتية، جميع الفنادق الموجودة بالبلاد، للبحث عن تخصيص فندق كامل بجميع خدماته، كسكن لإقامة المصابين بـ«كورونا»، موضحة في خطابها إلى مدراء الفنادق في الكويت، أنها ترغب في تأجير فندق بالكامل لمدة أسبوعين، شاملا تقديم 3 وجبات يومية للمصابين بالفيروس، لافتة إلى أن مبنى الفندق سيكون تحت إدارة وزارة الصحة الكويتية خلال تلك الفترة، فيما أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم، حظر دخول السفن القادمة من العراق بكل أنواعها لموانئ الشعيبة، والشويخ، والدوحة، حتى إشعار آخر، وذلك ضمن جهود مكافحة الفيروس.

وقال المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح، في بيان، إن القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحيلولة دون دخول الفيروس، ويأتي انسجاما مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمكافحته.

من جانبها، قالت وزارة الصحة السعودية، إنها تواصل التنسيق مع وزارة الصحة الكويتية لعلاج المواطن السعودي الموجود حالياً في الكويت الذي أُصيب بالفيروس بعد عودته من إيران، مشيرة إلى أنه سيبقى في الكويت لحين شفائه، وسيتم متابعة حالته وفقاً للتوصيات العلمية والمعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

بدوره، قال مصدر أمني عراقي، اليوم، إنه تم إغلاق منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، والذي يتبع جغرافيا محافظة البصرة في جنوب العراق، مضيفا، في تصريحات أوردتها قناة «السومريةۚ، الإخبارية، إن «إغلاق المنفذ الحدودي جاء بطلب من الكويت، حتى إشعار آخر”، موضحا أنه “لم تعرف حتى الآن أسباب غلق المنفذ».

«النجف»: إصابة زائر إيراني بفيروس «كورونا المستجد»

وأعلنت دائرة الصحة في محافظة النجف، جنوب العراق، إصابة زائر إيراني بالفيروس، ليكون أول إصابة بالفيروس تسجل في البلاد، وقال مدير عام دائرة صحة النجف، رضوان الكندي، في بيان إن نتائج الفحوص المخبرية التي أجريت اليوم أظهرت إصابة أحد طلبة العلوم الدينية، الذي يحمل الجنسية الإيرانية، موضحا أن الطالب الإيراني دخل إلى العراق قبل قرار خلية الأزمة الوزارية حظر دخول المواطنين الإيرانيين إلى أراضيه، خشية وصول الفيروس القاتل. وقررت السلطات المحلية في النجف إرجاء تأجيل امتحانات منتصف العام الدراسي في مدارس المحافظة، حتى إشعار اخر بسبب مخاوف من فيروس كورونا، فيما قررت حكومة إقليم “كردستان العراق”، العراق تقرر إغلاق المعابر الحدودية مع إيران كليا بما في ذلك التبادل التجاري حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا

متظاهرون عراقيون يطالبون بإغلاق مطار النجف ووقف الرحلات الجوية مع الدول التي ينتشر فيها «كورونا»

وخرج متظاهرون، أمام مطار النجف جنوب العراق، مطالبين بإغلاقه، في وقت شكك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحقيقة وقف الرحلات الجوية مع إيران، ووصل المتظاهرون إلى مدخل مطار النجف، حيث طالبوه بإغلاقه ووقف الرحلات الجوية مع الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا، ولا سيما إيران. وقال المتظاهرون إنهم سيبقون في حالة اعتصام حتى يتم إغلاق المطار، الذي يعتبرونه بابا يؤدي إلى تفشي الفيروس في البلاد. ويبدو أن المتظاهرين لم يثقوا بإعلانات الحكومة العراقية وقف الرحلات الجوية، خاصة بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد باستمرار الرحلات الجوية بين إيران والعراق، رغم الحديث الرسمي عن وقفها، وفاق لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية. وفي وقت لاحق، ألأشارت “سكاي نيو”، إلى إغلاق المطار.

منظمة الصحة العالمية تشيد بإجراءات الحكومة العراقية بشأن مواجهة الفيروس

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، اليوم، إن فيروس “كورونا” لن يستطيع مقاومة الأجواء الحارة للعراق خلال موسم الصيف، مشيدًا بإجراءات الحكومة العراقية بشأن مواجهة الفيروس. وأضاف “إسماعيل” -في تصريحات أوردتها قناة “السومرية نيوز” العراقية- أن العراق استجاب بشكل مثالي في التعامل مع فيروس “كورونا”، ونجح في إجلاء الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية “مركز تفشي الفيروس” بشكل سريع للغاية، وتمكن من عزلهم لمدة 14 يومًا، ومن ثم إخلاء سبيلهم بعد التأكد من عدم إصابتهم.

وأوضح إسماعيل، أن العراق يمتلك كل المعدات الضرورية لفحص المصابين بفيروس “كورونا” القادمين إلى المطارات والمنافذ الحدودية بعد إمدادها بتلك المعدات من قبل منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن نشر أكثر من 100 ألف ملصق دعائي من أجل توعية المواطن، مضيفا إن الأجواء الحارة للعراق في الصيف المقبل ستقضي على فرصة انتشار “كورونا”، إلا أن السلطات مطالبة بإبقاء الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

أول إصابتين بكورونا في سلطنة عمان.. وتعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة وإيران

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، عن أول حالتين موجبتين لمرض فيروس كورونا لمواطنتين عمانيتين قدمتا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، موضحة أن المواطنتين المصابتين في حالة مستقرّة وتخضعان للحجر الصحي، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العمانية الرسمية وأهابت الوزارة بالجميع التقيد بإجراءات الحجر الصحي لكل المسافرين القادمين من الدول التي سجلت فيها حالات من مرض فيروس كورونا وتجنب السفر إلى الدول التي سجلت فيها حالات من هذا الفيروس إلّا للضرورة القصوى، فيما أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، تعليق جميع رحلات الطيران المدني بين السلطنة وإيران، اعتبارا من اليوم وإلى إشعار آخر.

من جانبها، قررت وزارة الخارجية الإماراتية منع سفر مواطني الدولة، لكل من إيران وتايلاند، في الوقت الحالي، وحتى إشعار آخر، حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، داعية المواطنين المتواجدين في البلدين للتواصل مع السفارة أو مع مركز الاتصال بالوزارة، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا المستجد” لمواطن بحريني قادم من إيران، موضحة – في بيان، أنه ظهرت على المواطن أعراض الفيروس، وتم نقله إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية، وإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من إصابته بالفيروس وبدء تطبيق الإجراءات اللازمة للعلاج واتخاذ التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض، وفقا لما ذكرته قناة “العربية” الإخبارية.

وفي سياق آخر، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية اللازمة للتصدي لفيروس “كورونا”، مشيرا إلى أنه تم إنشاء غرفة عمليات تجمع كل الوزرات ذات التخصصات. وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، إن الإجراءات الوقائية من فيروس “كورونا”، التي اتُخذت في مطار رفيق الحريري الدولي “مطار بيروت”، تتسم بالمسؤولية وبالتنسيق الكامل مع منظمة الصحة العالمية. وأضاف حسن – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون – “أنه تم اعتماد تدابير وقائية إضافية مع ركاب الطائرات القادمة من إيران وإيطاليا على نحو يضمن عدم انتشار فيروس “كورونا” إذا وجد”. وأضاف المسؤول اللبناني، أنه اعتبارًا من يوم الخميس الماضي، تم إجراء الفحص الطبي المعتمد لـ 34 حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس وثبت أن عينة واحدة فقط إيجابية، وهي المريضة التي تخضع للعزل الطبي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وكانت السلطات اللبنانية، أعلنت، قبل أيام، اكتشاف أول حالة إصابة بـ”كورونا المستجد” داخل البلاد لمريضة قادمة من مدينة قُم الإيرانية. ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء اللبناني اجتماعا صباح غد الثلاثاء لبحث التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وفاة 12 إيرانيا بالفيروس.. ونائب: حصيلة والفيات في «قم» بلغت 50 شخصا

وفي إيران، اعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، وفاة 12 أشخاص وإصابة 61 آخرين بفيروس كورونا المستجد، فيما يدرس مسؤولون فرض حجر صحي على العاصمة طهران، في حال ارتفع عدد المصابين، وفقا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، مزاعم فرحاني، إن السلطات تفحص حوالي 900 حالة أخرى مشتبه بها. وكانت السلطات المحلية الإيرانية قد أغلقت كل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في 9 محافظات بشمال ووسط ايران، إضافة الى المدارس في طهران وعدد من المحافظات، لمدة يومين.

من جانبه، قال نائب عن مدينة قم الإيرانية، أحمد أميريبادي فرحاني، إن حصيلة وفيات فيروس كورونا في المدينة بلغت 50 شخصا، في رقم يفوق بكثير الحصيلة الرسمية، متهما الحكومة في البلاد بالتستر على حقيقة تفشي الفيروس، ونقلت وكالة أنباء “إلنا” شبه الرسمية في إيران، عن فرحاني، إن حصيلة الضحايا تغطي الفترة من 13 فبراير الجاري.وأضاف فرحاني أن أكثر من 250 شخصا يخضعون للحجر الصحي الآن في مدينة قم، بؤرة الفيروس في إيران.ونفى مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية الأرقام التي أوردها فرحاني، معتبرا الأمر في خانة الأخبار الكاذبة”.

ونقل المتحدث باسم هيئة رئاسة مجلس الشورى أسد الله عباسي عن وزير الصحة، سعيد نمكي، في وقت سابٌ، اليوم، إن تفشي فيروس كورونا في إيران كان بسبب دخول أشخاص مصابين بهذه الفيروس من بلدان مثل باكستان وأفغانستان والصين، موضحا أن بعض هؤلاء الأشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء “فارس” الإيرانية.

وفي أفغانستان، أعلن وزير الصحة العامة في أفغانستان فيروز الدين فيروز، اليوم، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” الجديد بإقليم “هيرات” الغربي المتاخم لإيران، وفقا لما ذكرته قناة “طلوع” الأفغانية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.