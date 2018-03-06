فترة مفتوحة لراديو مصر الخميس المقبل لاستضافة نجوم الاذاعة الجدد

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تقدم إذاعة “راديو مصر” صباح الخميس المقبل، عبر أثيرها فترة مفتوحة، وذلك لاستضافة نجوم الإذاعة الجدد، والذين تم التعاقد معهم مؤخرا .

ويقدم الفترة المفتوحة كل من دينا صلاح الدين وأحمد منتصر مذيعا المحطة، ويستضيفا كل من تامر أمين، والذى سيقدم برنامج “ع الرايق”، وعلا الشافعى والتى ستقدم برنامج “دكان الفن”، وأحمد سالم، وتامر مطر ويقدم برنامج “ولتعلموا”

وكان تامر شحاتة الرئيس التنفيذى لراديو مصر، هو من قام بالتعاقد مع إعلامى الإذاعة الجدد، وهو من يقوم وضع خطة تطوير الإذاعة