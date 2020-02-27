فتح مراقبيات تراثية في بغداد و المحافظات

(المستقلة)..أعلن مدير عام دائرة التراث اياد كاظم عن فتح مراقبيات تراثية في بغداد والمحافظات.

وقال كاظم ان الهدف من فتح المراقبيات التراثية لمسح وحصر التجاوزات ومراقبة الأبنية وإجراء الكشوفات للحد من التجاوزات عليها وإجراء تقييمات لها من الناحية الإنشائية .

وأشار إلى ان دائرة التراث لديها النية بوضع خطة مستقبلية بحصر الأبنية فئة (ا)في بغداد و المحافظات و إعداد خطة تقدم لوزارة الثقافة للاستملاك كون قانون ٥٥ لسنة ٢٠٠٢ لم يجز شراء الأبنية و إنما الاشراف على الجهة التشاركية أمانة بغداد و مجالس البلدية في المحافظات.

وشدد على أن تكون مسؤولية الشراء تقع على عاتق دائرة التراث بدلاً من الأمانة و مجالس المحافظات و هي من الأمور التي تسعى هيئة الآثار و التراث لتعديلها مستقبلا ضمن قانون الآثار و التراث و اعتماد تخصيص في الموازنة المستقبلية لشراء هذه الأبنية مما يمكننا من حمايتها و المحافظة عليها و توظيفها ثقافياً.