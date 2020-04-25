فتاة تفقد نصف وزنها بطريقة بسيطة

فقدت الطالبة الأمريكية هولي بولتون (18 عاماً)، نصف وزنها في زمن قياسي، بالاعتماد على نظام غذائي صحي.

وبحسب مانقلت “المرصد” عن صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، عانت “بولتون” من الوزن الزائد معظم طفولتها، وحين قررت الذهاب إلى أخصائي تغذية في سن 11عام، تم إبلاغها بأنه من المستحيل إنقاص وزنها بدون تدخل جراحي.

لم تفقد الطالبة الأمل، وبدأت في اتباع نظام غذائي صحي إضافة إلى بعض التمارين وتمكنت في 6 سنوات فقط من تحقيق المعجزة، وأصبح يسيرا عليها ارتداء فساتين كان من الصعب ارتدائها في السابق.

وقالت: “لاحظ الأطباء أنني سأواجه مشكلة كبيرة بسبب وزني، وتم إحالتي إلى اختصاصي تغذية، وقيل لي أنني بحاجة إلى عملية لإنقاص الوزن، وأن ذلك يجب أن يكون في هذا العمر الصغير”.

وأوضحت أن من بين الأمور التي دفعتها للإصرار على النظام الغذائي وإنقاص الوزن هو تعرضها للتنمر في المدرسة من جانب زميلاتها، مؤكدة أن هذا كان حافزا لها في مشوار صعب وطويل.

وعن النظام الغذائي الذي اتبعته، أضافت: “اعتمدت بشكل رئيسي على الفاكهة والخضروات والأطعمة منخفضة السعرات الحرارية، وكذلك اللحوم الخالية من الدهن والدواجن والأسماك والمكرونة والبطاطس والأرز”.