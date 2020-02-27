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فبركة تغريدة لـ وكالة روسية بوجود فيروس كورونا في الاردن

المستقلة / انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة منسوبة لوكالة روسيا اليوم، تفيد بأن وزارة الصحة الأردنية أعلنت عن تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا.

RT: تغريدة كورونا الأردن مفبركة

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وقالت الوكالة: نود أن نلفت عناية متابعينا الكرام إلى أن هذه التغريدة مفبركة، ولا تمت لموقعنا بأي صلة تذكر، بدليل عدم ارتباطها بخبر صادر عن الموقع، واللغة الركيكة التي خطت بها، والتي تتضمن أخطاء لا يمكن أن تصدر إلا عن جاهل بأبسط قواعد اللغة العربية والصحفية.

وتابعت: لذا ندعو متابعينا إلى قراءة أخبارنا على الصفحة الأصلية للموقع وتوخي الحذر من الذباب الإلكتروني الذي يستغل مواقع معروفة للترويج لأخبار مغلوطة.

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