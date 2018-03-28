“فايروس الفيفا” يضرب برشلونة وتسعة لاعبين مرشحون للغياب امام اشبيلية

(المستقلة)/SPORT 360/..تطرقت صحيفة “سبورت” الإسبانية إلى حالة الإرهاق الكبيرة التي يعاني منها لاعبو برشلونة قبل أيام قليلة على المباراة المهمة ضد إشبيلية في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

واعتبرت الصحيفة أن فيروس الفيفا ضرب نادي برشلونة بقوة هذه المرة قبل مواجهة إشبيلية وروما الإيطالي على التوالي ، حيث سيغيب يوم السبت عدد كبير من اللاعبين يصل عددهم إلى تسعة بسبب عدم الجاهزية.

وأشارت هذه المصادر أن المدرب إرنستو فالفيردي سيعاني كثيراً في اختيار التشكيلة المناسبة ضد إشبيلية ، خصوصاً مع عدم جاهزية عدد من اللاعبين الأساسين ووصول البعض الآخر في وقت متأخر يوم الخميس.

وتدور الشكوك حول مشاركة تسعة لاعبين دفعة واحدة خلال مواجهة إشبيلية بسبب الإصابات والإرهاق وأبرزهم مارك أندريه تير شتيجن، جيرارد بيكيه، جوردي ألبا، لويس سواريز، إيفان راكيتيتش، ليونيل ميسي.

وقطع برشلونة شوطاً كبيراً نحو استعادة لقب الدوري الإسباني بعدما أصبح رصيده 75 نقطة في الصدارة وبفارق 11 نقطة عن ملاحقه المباشر أتلتيكو مدريد الذي كان قد خسر أمام فياريال في الجولة التاسعة والعشرين.