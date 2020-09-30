فان ديزل من افلام السرعة الى غناء Feel Like I do

المستقلة.. قال الممثل والمخرج الأمريكي المشهور فان ديزل ‏إنه يجد نفسه محظوظاً لكونه يمتلك منفذاً إبداعياً جديداً قرر من خلاله أن يبوح بما في قلبه أمام محبيه، عبر أغنيته المنفردة الأولى التي أطلقها تحت اسم: ” فيل لايك آي دو – Feel Like I do”

وأكد الممثل الأمريكي فان ديزل، البالغ من العمر” 53 عاماً”، عند استضافته في برنامج: “كيلي كلاركسون شو -Kelly Clarkson Show” ،أنه يتشرف بالترويج لأغنيته الجديدة عبر هذا البرنامج الذي يحظى بشعبية وانتشار واسعين، مضيفاً أن من أوائل الناس الذين آمنوا به وبموهبته الغنائية هو منسق الأغاني والمنتج الموسيقي النرويجي (كايجو) حتى قررا التعاون معاً وطرحا سوياً الأغنية.

أعجب ديزل بأغنية “فيل لايك آي دو” الأصلية منذ فازت ببرنامج “أمريكان أيدول” عام 2002 وصعودها للشهرة العالمية.حيث يعشق الموسيقى والغناء منذ سنوات

يشار إلى أن فان ديزل هو بطل سلسلة أفلام : “Fast & Furious” الشهيرة،و تأجل العرض الأول للفيلم التاسع من سلسلة أفلام : “Fast & Furious”9 من 22 مايو/ أيار 2020 إلى 2 إبريل/نيسان 2021 بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

ويعشق فان ديزل الموسيقى والغناء منذ سنوات،لكن عمله المتواصل في التمثيل من دون توقف جعله يتأخر في اتجاهه للموسيقى والغناء ،وتحقيق حلمه الفني الآخر،في هذا العام،ودخل بالأغنية فان ديزل عام جديد مليء بالمفاجآت له ولجمهوره الكبير.

وصرح فان ديزل سابقاً:الجميع يعرف بأني أحب الموسيقى جداً،وقدمت الموسيقى بالبدايات لعائلتي .

ولا توجد لدى فان ديزل حالياً خطة لإنتاج وتصوير فيديو كليب راقص للأغنية.