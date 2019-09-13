فالفيري يجري تغييرات عديدة على تشكيلة برشلونة امام فالنسيا

(المستقلة)..كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية بأن إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الإسباني الحالي سيقوم بإجراء أكثر من تغيير على تشكيلة البرسا التي ستلاقي فالنسيا مساء غد السبت.

ويستضيف فريق برشلونة مساء غد السبت منافسه فالنسيا، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

حامل اللقب برشلونة في موقف صعب، بتواجده في المركز الثامن بجدول ترتيب الليغا برصيد 4 نقاط فقط، بفارق 5 نقاط كاملة عن المتصدر أتلتيكو مدريد، لذلك يتوجب على البلاوغرانا الفوز للعودة للمنافسة من جديد.

وأشارت الصحيفة أن إرنستو فالفيردي سيقوم بإجراء أكثر من تغيير على تشكيلة برشلونة بمباراة فالنسيا القادمة.

وأكملت الصحيفة أن الألماني تير شتيجن سيكون متواجداً في مركز حراسة المرمى، وفي خط الدفاع سيلعب جيرارد بيكيه بكل تأكيد، وجوردي ألبا، وقد يمنح فالفيردي الفرصة لصامويل أومتيتي الذي حصل على التصريح الطبي للعب، بالإضافة إلى سيرجي روبيرتو بدلاً من سيميدو في مركز الظهير الأيمن.

وفي خط الوسط، سيتواجد الثنائي فرينكي دي يونج، وسيرجيو بوسكيتس، وبنسبة كبيرة سيشارك للمرة الأولى الكرواتي إيفان راكيتيتش مع البرسا.

خط الهجوم سيتواجد فيه أنطوان جريزمان، وبجانبه كارليس بيريز، واللاعب الثالث سيحدد بناءً على جاهزية الأوروغواني لويس سواريز، إذا كان جاهزاً سيشارك أو سيكون بديله الشاب المميز أنسو فاتي، في ظل إصابة الثنائي ليونيل ميسي، وعثمان ديمبيلي.

وستكون التشكيلة المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تير شتيغن

خط الدفاع : سيرجي روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس، دي يونج، راكيتيتش

خط الهجوم : جريزمان، كارليس بيريز، سواريز (أنسو فاتي)