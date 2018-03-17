فالفيردي: بلباو خصم خطير وحتى الآن لم نحسم أي بطولة

(المستقلة)..حذر المدير الفني لنادي برشلونة إرنستو فالفيردي ، من خطورة اتلتيك بلباو، والروح الكبيرة التي يلعب بها.

وقال فالفيردي ،في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه غدا أمام أتلتيك بيلباو،: “مباراة الغد ستكون خاصة بالنسبة لي، أتلتيك بيلباو خصم خطير على الرغم من أنه ينمو بصعوبة هذا الموسم، لقد خرج من الدوري الأوروبي، كما أن نتائجه في الدوري ليست على ما يرام، ولكن لديه روح عظيمة”.

وتابع: “لا يزال الفارق بيننا وبين أتلتيكو مدريد 8 نقاط، وحتى الآن لم نحسم أي بطولة، علينا أن نلعب غدا للحصول على النقاط الثلاث قبل دخول شهر أبريل المليء بالمباريات حيث سنواصل القتال على 3 بطولات”.

وأضاف: “أنا أرى الأمور من الداخل لا أعلم كيف يراها البعض من الخارج، على المدرب أن يمضي في المسار الذي وضعه، كما أنني مستمتع باللاعبين المتواجدين في فريقي”.

وعن إصابة بوسكيتس، قال: “سيرجيو من أفضل اللاعبين في العالم بمركزه، لقد خسرنا الكثير من اللاعبين بسبب الإصابة أو الإيقاف، ولكن راكيتيتش يقوم بعمل جيد ولدينا بدائل أخرى”.

كما علق على استبعاد سيرجيو روبيرتو، من قائمة منتخب إسبانيا، وقال: “لا أفضل المدرب الذي يتحدث عن اختيارات مدرب آخر، هو اختار تلك المجموعة ويراها الأفضل لفريقه وأنا لن أتدخل في قراراته”.

وعن مواجهة ربع نهائي دوري ابطال اوربا رفض فالفيردي ، التقليل من إمكانيات نادي روما منوها الى ان: “أي فريق يصل إلى ربع النهائي ستكون المباراة أمامه معقده”.

واضاف “كنا لا نفضل ريال مدريد أو إشبيلية لأننا تقابلنا كثيرا، ولكن بالنظر إلى روما فهو فريق قوي واستطاع الفوز على تشيلسي بنتيجة 3-0، ولديه مدرب رائع بالإضافة لمونشي الذي يعرف برشلونة جيدا”.

وأردف: “لدينا العديد من الإصابات كدينيس سواريز وبوسكيتس وسيميدو ولكنني هادئ، الأهم هو دخول شهر نيسان/أبريل مع خيارات أكثر وأنا واثق في أننا سنقدم مباراة جيدة غدا”.

وعن أندريه جوميز، قال: “أعجبني رد فعل الناس معه، تشجيع الجمهور هو دعم لجوميز أو أي لاعب آخر، ويجب عليه اتخاذ الخطوة والمضي إلى الأمام”.

وعلق على إمكانية رحيل إنييستا: “لقد تحدثت معه وهذا الأمر يعود له، لا أتخيل برشلونة بدون آندريس ولكنني لا أفكر فيما سيحدث في المستقبل، أفكر في الوقت الحالي”.

وتابع: “راكيتيتش لاعب لا غبار على أهميته في الفريق، هو يقدم موسما استثنائيا ويشارك في وسط الملعب منذ سنوات والآن أصبح يتكيف مع مركزه الجديد، اللاعبون يجدون أنفسهم في مواقف مختلفة ولكن وجوده أمر أساسي لنا”.

وبشأن ضغط المباريات قال: “شهر نيسان/أبريل رهيب، الجميع ينظر لما يملك من لاعبين، وكل ما أطلبه منهم هو الحفاظ على أنفسهم أثناء فترة التوقف الدولي لأننا نريد الفوز بالألقاب، كما أن هناك كأس العالم في الصيف”.

وبسؤاله عن نيمار واصل: “ليس لدي ما أقوله، هو لاعب عظيم والجميع يعلم ذلك، هو وقع لباريس سان جيرمان ولكن الحقيقة أنه لاعب ممتاز”.

وعن إمكانية تحقيق الثلاثية اختتم: “أنا لا أؤمن بالنبوءات”.