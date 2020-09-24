فالح الفياض يصدر امرين باعفاء حامد الجزائري ووعد القدو من قيادات الحشد

المستقلة / – أصدر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أمرين بإعفاء اثنين من قيادات الحشد الشعبي.

واظهرت وثائق صادرة عن رئيس هيئة الحشد، وجاء فيهما “استنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا بموجب الأمر الديواني (۱۲۹) ذي العدد (م.ر.و/د ۱۹۷۰/ ۰۲ / ۷ ) في ۲۰۲۰/ ۷ / ۱۹ قررنا الآتي: إنهاء تكليف (حامد هادي الجزائري) من مهام آمر اللواء الثامن عشر، وتكليف (احمد محسن مهدي الياسري) بمهام أمر اللواء أنفأ.

وفي الوثيقة الأخرى، قرر الفياض إعفاء (وعد محمود احمدقدو) من مهام آمر اللواء 30، وتكليف (زين العابدین جميل خضر) بمهام آمر اللواء.