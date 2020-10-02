فافر مدرب بوروسيا دورتموند يبعث رسالة حاسمة لمانشستر يونايتد

المستقلة/ – شكك لوسيان فافر، مدرب بوروسيا دورتموند، في قدرة الثنائي رومان بوركي وجادون سانشو، على اللحاق بمواجهة فرايبورج، غدًا السبت، في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وظهر المدرب السويسري في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، رفقة مايكل زورك، المدير الرياضي للنادي، للحديث لوسائل الإعلام قبل مباراة الغد.

وبسؤاله عن حالة حارسه بوركي وسانشو، أجاب فافر “لا أعلم شيئًا حتى هذه اللحظة، جادون يعاني من نزلة برد خفيفة، سنرى اليوم مدى قدرته على المشاركة”.

وعبر مدرب دورتموند عن سعادته بتلقي لاعبه محمود داوود، أول استدعاء لمعسكر منتخب ألمانيا المقبل، مؤكدًا أن اللاعب السوري الأصل يستحق ذلك.

وفيما يتعلق بهزيمة فريقه في كأس السوبر الألماني على يد بايرن ميونخ (2-3)، قال “سنأخذ الإيجابيات من المباراة، والآن نرغب في الفوز على فرايبورج، لكنها ستكون مباراة مختلفة وشديدة الصعوبة”.

وعن حالة ماركو رويس، عبر فافر عن رضاه بالتقدم الواضح في مستوى قائد الفريق، مشيرًا إلى تطلعه للمزيد منه في المباريات المقبلة.

كما أعلن زورك في المؤتمر، انتقال لاعب الفريق، ماريوس وولف، إلى صفوف كولن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وهو ما أكده النادي في بيان رسمي عبر حسابه على موقع تويتر.

وسُئل زورك عن موقف ناديه من بيع سانشو لمانشستر يونايتد قبل نهاية الميركاتو الصيفي، فأجاب بشكل قاطع “كل ما ينبغي أن يقال في هذا الموضوع قد قيل مسبقًا، ولن يتغير أي شيء بشأنه”.

وكان دورتموند قد حسم مصير سانشو بتجديد تعاقده حتى عام 2023، فضلًا عن اشتراطه الحصول على 108 ملايين جنيه إسترليني من الشياطين الحمر نظير التخلي عن اللاعب.