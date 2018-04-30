فاسكيز مفتاح انتقال صلاح إلى الليغا

(المستقلة)… ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاحد ان الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، يرغب في التعاقد مع لوكاس فاسكيز، لاعب فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستعد ليفربول لموسم انتقالات مزدحم حسب العديد من التقارير الصحفية، حيث يرغب النادي في عقد العديد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن جناح ريال مدريد لوكاس فاسكويز يعتبر هدفًا رئيسيًا لفريق ليفربول في الصيف المقبل، حيث أن اللاعب مناسب تمامًا لأسلوب يورغين كلوب في اعتماده على الضغط العالي.

ويكافح فاسكيز للحصول على مكان أساسي ضمن كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم، ويبدو أن فرص ليفربول قوية في الحصول على خدمات اللاعب الإسباني.

وأشارت التقارير إلى أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد حريص على ترك فاسكيز للريدز، لأنه قد يفتح الباب أمام ضم النجم المصري محمد صلاح لصفوف الميرينغي في الموسم المقبل.

وارتبط اسم النجم المصري بشدة بالانتقال إلى إسبانيا في الفترة الأخيرة، وتحديدًا لريال مدريد الذي يبدو أنه مهتمًا بالحصول على خدماته بعد تألقه اللافت مع الريدز.

وسجل صلاح البالغ من العمر 26 عامًا 43 هدفًا مع ليفربول في جميع المسابقات، كما يحتل صدارة هدافي البريميرليغ، وسيتطلب رحيله عن صفوف الريدز رقمًا فلكيًا في الصيف المقبل. (النهاية)