فاجعة في بوليوود بعد وفاة ممثل هندي شهير

توفي تشيرانجيفي سارجا، الممثل الهندي الشهير، عن عمر ناهز 39 عاما، حسبما نقل موقع “سي إن إن” الأمريكي، الاثنين.

وقال بي إس يدييورابا، رئيس وزراء ولاية كارناتاكا الهندية إن سارجا، الذي تألق في 20 فيلمًا، بما في ذلك فيلم Amma I Love You الشهير، توفي إثر إصابته بنوبة قلبية.

وغرد يدييورابا، الأحد، قائلا: “إنها صدمة لسماع نبأ وفاة الفنان الشهير، شري تشيرانجيفي سارجا، بأزمة قلبية. الموت المبكر في عمر 39 عاما صادم للغاية”، وفقا لسكاي نيوز عربية.

وينحدر سارجا، الذي لعب دور البطولة أيضًا في Whistle وVaradanayaka، من عائلة من الممثلين. فهو ابن أخ الممثل أرجون سارجا وحفيد الممثل المخضرم شاكتي براساد، وفقا لصحيفة هندوستان تايمز. وتزوج من الممثلة ميغانا راج في 2018.

وبعد إذاعة نبأ وفاته، نشر العديد من محبي سارجا تعازيهم على آخر صورة له على حسابه بتطبيق إنستغرام، والتي ظهر فيها مع شقيقه وهو ممثل مشهور أيضا.

وعلق أحد المعجبين قائلا: “خسارة مأساوية للسينما الهندية. نحن جميعا نفتقدك.”

كما أعرب عدد من نجوم السينما عن حزنهم، على وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب وفاة سارجا المفاجئة.

وغردت الممثلة برياماني، قائلة: “مصدومة لسماع نبأ وفاة تشيرانجيفي سارجا. لا يمكن أبدا أن أنسى وجهه المبتسم”.