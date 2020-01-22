فاجعة تهز السعودية.. شاب يطلق النار على حافلة طالبات

المستقلة / أطلق شاب سعودي النار على حافلة طالبات في مدينة الدمام؛ ما أدى لمقتل أخته في حادثة صادمة هزّت الرأي العام في المملكة.

وذكرت صحيفة “سبق” في خبر تابعته المستقلة ، أن شابًّا قام باعتراض إحدى السيارات الخاصة بنقل الطالبات بأحد أحياء غرب مدينة الدمام، وقام بإطلاق النار من سلاح كان بحوزته على سائق المركبة (من جنسية آسيوية)، والطالبات؛ ما أدى لإصابة الطالبات بإصابات بليغة، وكذلك سائق المركبة؛ وتم نقلهم إلى المستشفى في حينها.

وأكدت المصادر ذاتها، أن إحدى الفتيات توفيت في المستشفى نتيجة الإصابة البليغة التي تعرضت لها، فيما تعاملت الجهات المعنية مع الحادث وفق الأنظمة.

ومن جانبه، أوضح شقيق الطالبة المصابة وتُدعى “روان السعدي” أن الشاب أطلق النار بهدف قتل أخته، وهو ما أدى لمقتلها.

وقال “خالد السعدي” شقيق “روان” على حسابه “تويتر”: “أصيبت أختي بإطلاق نار بالأمس، وهي بباص جامعة من شخص قرر قتل أخته، ولقد تم إطلاق النار عشوائي على الباص، وأصيبت أختي وصاحب الباص وأخته توفيت، أيد منكم المساعدة أختي في حالة حرجة وأريد نقلها للمستشفى التعليمي ولم أرى أي تجاوب أرجو المساعدة”.

ومن جانبه، صرَّح المتحدث الأمني لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية أوقفت صباح أمس مواطنًا ثلاثينيًّا؛ وذلك بعد قيامه بإطلاق النار على حافلة بحي الفاخرية بالظهران، أسفر عن وفاة فتاة، وإصابة اثنتَيْن، وجميعهن مواطنات في العقد الثالث من العمر، وإصابة قائد المركبة (من الجنسية الهندية).

وأشار إلى أن الجهات الأمنية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة المتهم وملف القضية إلى النيابة العامة بالمنطقة، وفقًا لـ”سبق”.