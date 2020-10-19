فائق زيدان يبحث مع نواب نينوى واقع المحافظة مع القضاء

المستقلة / – بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ، مع عدد من نواب محافظة نينوى إشكاليات مواطني محافظة نينوى بما يتعلق بالقضاء.

وذكر بيان صدر عن إعلام القضاء تلقت المستقلة اليوم الاثنين ،أن ” زيدان التقى عدداً من نواب محافظة نينوى وهم : فلاح حسن ،و لطيف الورشان ،ومحمد الجحيشي ،ونايف الشمري، ومحمد الفرمان” .

وأضاف ،أنه ” تم البحث في إشكاليات مواطني محافظة نينوى قدر تعلق الأمر بالقضاء، ووعد بمعالجة هذه الإشكاليات وفق القانون” .