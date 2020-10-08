فائق الشيخ يوجه ثوار تشرين بعدم الرد على المسيئين لثورتهم
المستقلة/- سرى جياد/ وجه عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي ثوار تشرين بعدم الرد على من يسئ إليهم ويهددهم.
قال في تغريدته على حسابه الرسمي على تويتر تابعتها المستقلة “أيها الثوار الأبطال انتم من قرر الخروج يوم ٢٥ تشرين الأول خروجا مدويا فلا تشغلوا انفسكم بمعارك جانبية ولاتردوا على من يسئ إليكم ويهددكم كثفوا عملكم وجهدكم من أجل التحشيد لقضيتكم وتبني شعاراتكم ارفعوا لافتات باللغة الانكليزية كي يعرف العالم ماتريدون”.
أيها الثوار الأبطال:
أنتم مَنْ قرر الخروج يوم 25 تشرين أول خروجاً مدوياً.. فلا تشغلوا أنفسكم بمعارك جانبية.
لا تردّوا على مَنْ يسيء إليكم ويهددكم.
كثفوا عملكم وجهدكم من أجل التحشيد لقضيتكم وتبني شعاراتكم.
ارفعوا لافتات باللغة الإنگليزية كي يعرف العالم ما تريدون.#عراق_بلاميليشيات
— فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) October 8, 2020
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