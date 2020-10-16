فائق الشيخ يحذر ثوار تشرين من استدراجهم من قبل “مجاميع أحزاب المليشيات “

المستقلة /- سرى جياد /حذر عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي ثوار مظاهرات تشرين من أن تستدرجهم “مجاميع لأحزاب المليشيات ” حسب تعبيره.

وأكد على عدم عقد الاتفاق معهم وان لا يتحدثوا ما في بقلوبهم لهم.، جاء ذلك في تدوينته على حساب تويتر قال فيها “‏تحذير وتنبيه لثوار تشرين:

أبنائي بناتي.. منذ فترة تعقد أحزاب الميليشيات اجتماعاتها لإنشاء (گروبات) مجاميع باسم الثوار، للحديث عن التظاهرات يوم 25 واستعداداتها.

احذروا من أن يستدرجوكم لهذه المجاميع.

انتبهوا، لا تتحدثوا لهم عمّا في قلوبكم.

لا تتفقوا معهم على شيء.

انتبهوا واحذروا”.