 فائق الشيخ علي يوجه وصية الى ثوار تشرين الحقيقيين .. تعرف عليها

المستقلة / متابعة /- وجه عضو مجلس النواب عن التيار المدني فائق الشيخ علي ، وصية لمن اسماهم ثوار تشرين الحقيقيين قائلا : وصيتي لكم لا تستعجلوا، وكذبَ مَنْ قال لكم بأن القطار سيفوتكم. فأنتم القطار وأنتم قمرة القيادة فيه.. فتأنّوا.

وصيتي إلى ثوار تشرين الحقيقيين:

بمجرد أن أعلن رئيس الوزراء عن موعد الانتخابات حتى انفلت العقال، وراح الطامعون يتصلون بكم ليصنعوا منكم تكتلات، بحجة انهم قادة في ثورة تشرين.

وصيتي لكم لا تستعجلوا، وكذبَ مَنْ قال لكم بأن القطار سيفوتكم.

فأنتم القطار وأنتم قمرة القيادة فيه..

فتأنّوا. — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) August 3, 2020

وقال الشيخ علي في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاثنين ، بمجرد أن أعلن رئيس الوزراء عن موعد الانتخابات حتى انفلت العقال، وراح الطامعون يتصلون بكم ليصنعوا منكم تكتلات، بحجة انهم قادة في ثورة تشرين. وصيتي لكم لا تستعجلوا، وكذبَ مَنْ قال لكم بأن القطار سيفوتكم. فأنتم القطار وأنتم قمرة القيادة فيه.. فتأنّوا.