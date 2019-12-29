الشيخ علي مهاجماً هادي العامري: يرفض ترشيحي لأنني سأحاكمه كمجرم وسارق

(المستقلة) … شن عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي، اليوم الاحد، هجوماً لاذعاً على رئيس تحالف “فتح”، هادي العامري.

وقال الشيخ علي في تغريدة له بموقع تويتر ان “قرار العراق الآن بيد هادي العامري.. فهو الذي يرفض الموافقة على ترشيح فائق الشيخ علي لرئاسة الوزراء”.

واضاف “هل تعلمون لماذا؟ لأنه يعلم علم اليقين بأنني سأحاكمه كمجرم قاتَلَ العراق وشعبه، وبرقبته دماء الأبرياء من العراقيين، وكسارق سرق نفط العراق وأموال وزارة النقل.. وعشرات التهم بانتظاره”.