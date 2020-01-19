فائق الشيخ علي يدعو مقتدى الصدر لعدم التظاهر يوم الجمعة القادم

المستقلة / متابعة /- تمنى عضو مجلس النواب عن التيار المدني ، فائق الشيخ علي ، على مقتدى الصدر ان يأمر اتباعه بعدم التظاهر يوم الجمعة القادم ، مسببا طلبه لعدم وجود مسوغ لذلك .

أتمنى على السيد مقتدى الصدر أن يأمر أتباعه متكرماً بعدم التظاهر يوم 24 الجمعة القادم، وسبب الطلب ليس فقط لأنه لا مسوّغ لها..

بل لأن تأييدها من قبل الميليشيات القاتلة سيسيء لها، فضلا عن افتضاح أمر تمويلها من أموال الدولة، والتي هي أموال الشعب العراقي، وليست أموال الأحزاب الحاكمة! — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) January 19, 2020

وقال الشيخ علي في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، ان تأييد تلك التظاهرة من قبل الميليشيات القاتلة سيسيء لها، فضلا عن افتضاح أمر تمويلها من أموال الدولة، والتي هي أموال الشعب العراقي، وليست أموال الأحزاب الحاكمة! .