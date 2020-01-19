فائق الشيخ علي يدعو مقتدى الصدر لعدم التظاهر يوم الجمعة القادم

المستقلة / متابعة /- تمنى عضو مجلس النواب عن التيار المدني ، فائق الشيخ علي ، على مقتدى الصدر ان يأمر اتباعه بعدم التظاهر يوم الجمعة القادم ، مسببا طلبه لعدم وجود مسوغ لذلك .

وقال الشيخ علي في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الاحد ، ان تأييد تلك التظاهرة من قبل الميليشيات القاتلة سيسيء لها، فضلا عن افتضاح أمر تمويلها من أموال الدولة، والتي هي أموال الشعب العراقي، وليست أموال الأحزاب الحاكمة! .

 

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