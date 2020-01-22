فائق الشيخ علي : رئيس الجمهورية سيلتقي ترامب تحدياً للمليشيات

المستقلة / متابعة /- قال عضو مجلس النواب والمرشح لمنصب رئيس الوزراء ، فائق الشيخ علي ، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيلتقي بالرئيس الامريكي ترامب ، مؤكدا ان اللقاء سيكون بمثابة تحدي للمليشيات في العراق .

التقى الرئيس برهم صالح بالرئيس ترامپ، وسيلتقي تحدياً للميليشيات!

أريد أن أرى ماذا ستفعل الميليشيات التي هددت الرئيس من لقائه ترامپ؟!

بالمناسبة سيعود برهم صالح للعراق بعد انتهاء مؤتمر دافوس.

يلله يالميليشيات خلي نشوف همتكم.. شراح تسوون؟ هل أنتم گد التهديدات؟

لو فقط هواء؟!#شني_هاي — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) January 22, 2020

وشدد الشيخ علي في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” وتابعتها “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ما نصه : أريد أن أرى ماذا ستفعل الميليشيات التي هددت الرئيس من لقائه ترامپ؟!.

واضاف ، بالمناسبة سيعود برهم صالح للعراق بعد انتهاء مؤتمر دافوس ، يلله يالميليشيات خلي نشوف همتكم.. شراح تسوون؟ هل أنتم گد التهديدات؟ ، لو فقط هواء؟!.

وختم الشيخ علي تغريدته بـ هاشتاغ #شني_هاي