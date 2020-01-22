فائق الشيخ علي : رئيس الجمهورية سيلتقي ترامب تحدياً للمليشيات

المستقلة / متابعة /- قال عضو مجلس النواب والمرشح لمنصب رئيس الوزراء ، فائق الشيخ علي ، ان رئيس الجمهورية برهم صالح سيلتقي بالرئيس الامريكي ترامب ، مؤكدا ان اللقاء سيكون بمثابة تحدي للمليشيات في العراق .

وشدد الشيخ علي في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة “تويتر” وتابعتها “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ما نصه : أريد أن أرى ماذا ستفعل الميليشيات التي هددت الرئيس من لقائه ترامپ؟!.

واضاف ، بالمناسبة سيعود برهم صالح للعراق بعد انتهاء مؤتمر دافوس ، يلله يالميليشيات خلي نشوف همتكم.. شراح تسوون؟ هل أنتم گد التهديدات؟ ، لو فقط هواء؟!.
وختم الشيخ علي تغريدته بـ هاشتاغ #شني_هاي

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