فائق الشيخ: احسب أن يوم 25 تشرين ستتزلزل أرض العراق تحت أقدام المليشيات 

المستقلة/صادف يوم أمس الذكرى السنوية لثورة تشرين الأول وقام العديد من النشطاء بتذكر هذه المناسبة والتي اعتبروها مولدا جديدا لعراق جديد.

وقام مجموعة من السياسيين بمباركة هذه الثورة بذكراها السنوية حيث غرد عضو مجلس النواب فائق الشيخ علي على حسابه الرسمي على تويتر في تغريدة تابعتها المستقلة لقد مر يوم أمس ١ تشرين الأول ٢٠٢٠ ذكرى انطلاقة الثورة كما هو معد ومخطط له لم ينزل إلى الساحات الا نماذج من الشباب الثائر .

لقد مرَّ يوم أمس 1/تشرين الأول/2020م ذكرى انطلاقة الثورة كما هو معد ومخطط له.

لم ينزل إلى الساحات إلّا نماذج من شرائح الشباب الثائر.

أحسب أن يوم 25 تشرين ستتزلزل أرض العراق تحت أقدام الميليشيات ومَنْ يحميها.

فليذهب جبل أحد بما فيه.. فلدى الثوار الخنادق والأنفاق وسوح الوغى. — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) October 2, 2020

أحسب أن يوم ٢٥ تشرين ستتزلزل أرض العراق تحت أقدام المليشيات ومن يحميها فاليذهب جبل أحد بما فيه فلدى الثوار الخنادق والانفاق وسوح الوغى.