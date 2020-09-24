فؤاد حسين يدعو لـ تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

المستقلة /- دعا وزير الخارجية فؤاد حسين الى تحقيق التكامل والتعاون المثمر والبناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، ان الوزير تحدث خلال استضافته من قبل لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية،عن مخرجات الجولة الاوروبية التي اجراها مؤخراً في المانياوبلجيكا وفرنسا ، مستعرِضاً منطلقات واولويات السياسة الخارجية في هذه المرحلة التي تقوم على التوازن، وتحقيق المصالح المشتركة”.