فؤاد حسين يجري مع السفير الامريكي مباحثات تخص حواراً مرتقباً بين البلدين

( المستقلة)… أعرب السفير الأميركي في العراق، ماثيو تولر، عن تهانيه لوزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، بمناسبة تسنمه منصبه وزيراً لخارجيّة جمهوريّة العراق، فيما بين حسين الى إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الستراتيجيّ مع أميركا في حزيران الجاري .

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمدالصحاف، ان وزيرالخارجيّة فؤاد حسين التقى مع سفير الولايات المتحدةالأميركيّة لدى بغداد، ماثيو تولر، وفي مستهل اللقاء هنأالسفير الامريكي وزير الخارجية لمناسبة تسلمه المنصب.

وزارة الخارجية العراقية ✔@Iraqimofa لقاء وزير الخارجيّة السيّد فؤاد حسين @Fuad_Hussein1 مع السفير الأميركيّ لدى بغداد ماثيو تولر @USAmbIraq ١٦ المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر واضاف ان وزير الخارجية العراقية أعلن عن إكمالالاستعدادات لخوض جولة الحوار الستراتيجيّ مع أميركا،عادّاً أنّه يُمثل محطة مُهمّة من شأنها تأطير الأولويّات لدى بغداد وواشنطن، مُشدّداً على ضرورة الاستمرار بالتطويرالإيجابيّ لمُختلِف أوجه التعاون الثنائيّ المُتميّز.

وتلقى وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، يوم الاحد الماضي،اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيفالزياني، وهي ثاني دولة بعد الكويت ترحب باستيزاره، اذ كانقد تلقى من نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمدالصباح، اتصالا هاتفيا هنأه فيه بتسلم المنصب و نوه الىاهمية الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على كلاالبلدين، ووجه دعوة لحسين لزيارة دولة الكويت.( النهاية)