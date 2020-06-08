فؤاد حسين يجري مع السفير الامريكي مباحثات تخص حواراً مرتقباً بين البلدين
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمدالصحاف، ان وزيرالخارجيّة فؤاد حسين التقى مع سفير الولايات المتحدةالأميركيّة لدى بغداد، ماثيو تولر، وفي مستهل اللقاء هنأالسفير الامريكي وزير الخارجية لمناسبة تسلمه المنصب.
لقاء وزير الخارجيّة السيّد فؤاد حسين @Fuad_Hussein1 مع السفير الأميركيّ لدى بغداد ماثيو تولر @USAmbIraq
وتلقى وزير خارجية العراق، فؤاد حسين، يوم الاحد الماضي،اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيفالزياني، وهي ثاني دولة بعد الكويت ترحب باستيزاره، اذ كانقد تلقى من نظيره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمدالصباح، اتصالا هاتفيا هنأه فيه بتسلم المنصب و نوه الىاهمية الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على كلاالبلدين، ووجه دعوة لحسين لزيارة دولة الكويت.( النهاية)
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