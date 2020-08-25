المستقلة / بحث وزير الخارجيّة فؤاد حسين مع وزيرة الهجرة والمُهجّرين إيفان فائق جابرو اوضاع النازحين وانشطة المنظمات الدوليّة الإنسانيّة .

وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الثلاثاء ، ان , وزير الخارجيّة استقبل وزيرة الهجرة والمُهجّرين التي قدمت التهاني الى الوزير بمُناسَبة تسنُّمه منصبه وزيراً لخارجيّة جمهوريّة العراق، مُعرِبة عن تمنياتها له بالنجاح في أداء مهامّه الدبلوماسيّة”.

وتباحث الوزيران حول وضع النازحين، وأهمّية الاضطلاع بما يُخفّف من مُعاناتهم، والعودة إلى مناطق سُكناهم، كما تطرّقا إلى عمل المنظمات الدوليّة المعنيّة بهذا الشأن، وسُبُل تعزيز الدعم إلى النازحين”.