فؤاد حسين يبحث مع السيسي القمة الثلاثية المقبلة
المستقلة /- سرى جياد / التقى وزير الخارجية فؤاد حسين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجرى خلال اللقاء بحث القمة الثلاثية على المستوى الوزاري التي ستعقد غدا في القاهرة .
كما بحث موضوعةالقمة القادمة على مستوى القادة المزمع انعقادها في الربع الأول من العام المقبل وتم التطرق إلى العلاقات الثنائية ومناقشة سبل الدفع بهما لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين جاء ذلك في تغريدة للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية تابعتها المستقلة.
المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة@DrAhmedalshaf
وزير الخارجيّة فؤاد حسين @Fuad_Hussein1 يلتقي فخامة رئيس جمهوريّة #مصر العربية عبدالفتاح السيسي، ويبحث معه العلاقات الثنائيّة، وسُبُل الدفع بها لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، pic.twitter.com/m3UuNuEi1O
— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) October 12, 2020
كما بحث موضوعة القمّة القادمة على مستوى القادة المُزمَع عقدها في الربع الأول من العام المقبل، وعرض السيّد وزير الخارجية لأهمّ موضوعات القمّة الثلاثيّة على المُستوى الوزاريّ التي ستُعقَد غداً في القاهرة.
— وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) October 12, 2020
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