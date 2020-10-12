فؤاد حسين يبحث مع السيسي القمة الثلاثية المقبلة

المستقلة /- سرى جياد /  التقى وزير الخارجية فؤاد حسين مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجرى خلال اللقاء بحث القمة الثلاثية على المستوى الوزاري التي ستعقد غدا في القاهرة .

كما بحث موضوعةالقمة القادمة على مستوى القادة المزمع انعقادها في الربع الأول من العام المقبل  وتم التطرق إلى العلاقات الثنائية ومناقشة سبل الدفع بهما لما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين جاء ذلك في تغريدة للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية تابعتها المستقلة.

 

التعليقات مغلقة.