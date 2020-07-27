غيتس: شركة كورية ستنتج 200 مليون جرعة لقاح لكورونا خلال عام

(المستقلة)..أعلن الملياردير الأميركي ومؤسس شركة “مايكروسوف” العالمية، بيل غيتس، عن ان شركة من كوريا الجنوبية ستنتج نحو 200 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا بحلول حزيران المقبل.

وأشار غيتس الذي يدير مع زوجته ميليندا، مؤسسة بيل وميليندا غيتس التي تبرعت بنحو 100 مليون دولار في شباط للمساعدة في احتواء تفشي الفيروس التاجي، إلى أن الشركة التي يدعمها، والتي ستنتج هذه اللقاحات، هي شركة إس كي بيوسينس “SK Bioscience” ويقع مقرها في كوريا الجنوبية.

وقال غيتس في تصريحات سابقة، إن العديد من اللقاحات التي وصلت إلى مراحل متقدمة لن تكفي جرعة واحدة منها على الأرجح للتخلص من خطر العدوى.

وأضاف أن كافة المعطيات المتوفرة حتى الآن عن تلك اللقاحات تفيد بضرورة تناول عدة جرعات.

المصدر: العربية.نت