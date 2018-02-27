غياب نيمار عن مباراة ريال مدريد بسبب إصابة الكاحل

(المستقلة) … أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي أن نجمه البرازيلي نيمار يعاني من التواء في الكاحل وشق في مشط القدم، وهي إصابة بالغة، يتوقع أن تؤدي إلى غيابه عن مباراة ريال مدريد الأسبوع القادم.

وأصيب نيمار، أغلى لاعب في العالم بعد انتقاله في الميركاتو الصيف الماضي من برشلونة الإسباني إلى سان جرمان، أصيب الأحد خلال مباراة فريقه ضد مرسيليا ضمن الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي، وخرج من الملعب قبل نهاية المباراة بنحو عشر دقائق على حمالة وظهرت عليه علامات الألم الشديد.

وفي وقت متأخر ليل أمس الاثنين، أعلن نادي العاصمة الفرنسية أن: “الفحوصات الكاملة التي خضع لها اللاعب أظهرت التواء في الكاحل الأيمن بالإضافة إلى شق في مشط القدم الخامس”.

Tests confirm that @neymarjr sprained his right ankle and cracked his fifth metatarsal during Sunday's match vs. Marseille. In addition, @marquinhos_m5 suffered a grade 1 quadriceps tear pic.twitter.com/gujXXznliC — PSG English (@PSG_English) February 27, 2018

ولم يحدد النادي الباريسي الفترة التي سيضطر فيها النجم الدولي البرازيلي إلى الابتعاد عن الملاعب، ولكن العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن أن هذا النوع من الإصابة يحتاج إلى شهر على الأقل من العلاج، ما يرجح غياب نيمار عن فريقه في مباراة الإياب المصيرية أمام ريال مدريد الإسباني ضمن دورالـ16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي يستضيفها ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية في السادس من مارس القادم، وكان النادي الباريسي يعوّل على تألق نيمار في هذه المباراة لتعويض تخلفه 1-3 في مباراة الذهاب التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد.

ويتوقع أن يتطرق مدرب سان جرمان أوناي إيمري إلى وضع نيمار خلال المؤتمر الصحافي اليوم الثلاثاء، عشية المباراة ضد مرسيليا في ربع نهائي كأس فرنسا.