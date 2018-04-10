غوغل يحتفل بذكرى ميلاد عمر الشريف

(المستقلة)..أحتفل محرك البحث “غوغل” اليوم 10 نيسان/أبريل بذكرى ميلاد الممثل المصري العالمي عمر الشريف. حيث تمّ وضع صورة للشريف في وسط الشعار الرسمي للمحرك.

و لقب عمر الشريف بلقب “لورنس العرب” والذي أخذه من الفيلم العالمي الذي يحمل نفس الإسم وهو الفيلم العالمي الأول له والذي رشحه لأدائه المخرج البريطاني العالمي ديفيد لين عام 1962.

وفاز الشريف بجائزتي غولد غلوب، كأفضل ممثل مساعد وأفضل ممثل صاعد في دوره بفيلم “لورانس العرب”، ورشح كأفضل ممثل مساعد لجائزة ليكون بذلك أول عربي يرشح لتلك الجائزة، وفي عام 1966 حصل على جائزة “غولد غلوب” كأفضل ممثل في فيلم درامي عن دوره في فيلم “الدكتور زيفاكو”.

توفي في الـ10 من تموز/يوليو عام 2015 بعد صراع مع المرض