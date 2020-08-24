المستقلة …. ظهر جهازان جديدان من أجهزة شركة غوغل في ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، وكما تلاحظ التقارير، يبدو أنهما مرتبطان بمنتج (Android TV) الجديد الذي قيل: إنه كان قيد التطوير لفترة من الوقت.

وفي حال كان الأمر صحيحًا، فإن الإيداعات الجديدة تشير إلى أن شركة غوغل تستعد أخيرًا لإصدار المنتج قريبًا.

وقبل أن يتم طرح جهاز ذي قدرات لاسلكية للبيع في الولايات المتحدة، يجب أن تتم الموافقة عليه بشكل خاص من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

وقالت التقارير الصادرة في شهر يونيو: إن جوجل تطور منتجًا يحمل الاسم الرمزي (Sabrina) ليكون خليفة لجهاز (Chromecast Ultra).

ويستخدم (Sabrina) منصة (Android TV) وواجهة مستخدم تقليدية تعمل عن بعد، على عكس أجهزة كروم كاست (Chromecast) التي يتحكم فيها الهاتف الذكي.

ويشير أحد ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إلى جهاز بث الوسائط التفاعلي مع الشبكة اللاسلكية والبلوتوث (GZRNL).

بينما يشير الملف الآخر إلى جهاز لاسلكي مزود ببلوتوث، ويتوقع أن يكون الملفان متعلقان بجهاز (Sabrina) وجهاز التحكم عن بعد (G9N9N).

وفي حال لم تشتري جهاز تلفاز مع برنامج مدمج، فليس هناك الكثير من الخيارات لأجهزة (Android TV) في الوقت الحالي.

وهناك مجموعة (Nvidia Shield) المتطورة، التي تبدأ من 149.99 دولارًا، أو 59.99 دولارًا لجهاز (Xiaomi Mi Box S) الذي روجت له جوجل قبل عامين.

وقامت شاومي أيضًا بإصدار جهاز (Mi TV Stick) بقيمة 40 دولارًا في الهند وأوروبا، وهي الطريقة الوحيدة حاليًا للحصول على (Android TV) بهذا الشكل.

وقد تغير شركة غوغل الطريقة التي نستخدم بها جهاز كروم كاست (Chromecast)، حيث تركز عملاقة البحث الآن على دفع منصة (Android TV)، وهي نسخة من نظام التشغيل أندرويد مصممة لمشغلات الوسائط الرقمية، إلى المزيد من غرف المعيشة.

ويأتي ذلك بعد محاولتها توفير كروم كاست (Chromecast) وكروم كاست ألترا (Chromecast Ultra) كأجهزة بث بأسعار معقولة.

ويمثل جهاز كروم كاست (Chromecast) أحد أكثر أجهزة البث نجاحًا منذ إطلاقه في عام 2013، ويعتبر وسيلة منخفضة التكلفة للأشخاص لبث المحتوى مباشرةً إلى أجهزة التلفاز دون الحاجة إلى شراء تلفاز ذكي.

وتقول جوجل: إن أكثر من 160 مزودًا لخدمات التلفاز يستخدمون الآن منصة (Android TV) بطريقة ما.