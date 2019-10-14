غوغل تقدم ميزة مذهلة عبر أندرويد

(المستقلة)..تستعد شركة غوغل الى تقديم ميزة مذهلة جديدة لجميع الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد، مع اطلاق الاصدار الثامن من نظام التشغيل أندرويد، الذي يحمل اسم أندرويد أوريو، في مسعى لحل مشكلة تعدد تطبيقات المراسلة الفورية، حيث يوجد الكثير من تطبيقات المراسلة الفورية التي تظهر كل يوم، وبينما يقوم بعض مستخدمي نظام التشغيل أندرويد بتثبيت نوع واحد من تطبيقات المراسلة الفورية، يقوم آخرون بتثبيت تطبيقات مراسلة مختلفة، ولتسهيل إرسال الرسائل إلى بعض الأشخاص بغض النظر عن تطبيق المراسلة الذي يستخدمونه، قدمت غوغل ميزة رسالة معاينة التطبيق.

يمكن لأي شخص يستخدم جهازا يعمل بنظام التشغيل أندرويد إرسال رسالة فورية باستخدام أي تطبيق مراسلة فورية إلى جهات اتصاله حتى إذا لم يستخدم نفس تطبيق المراسلة هذا، حيث سيتلقى المُستلم الرسالة كإشعار من خدمات “غوغل بلاي”، وبذلك يمكنك اختيار تلقي الرسائل المرسلة إليك من تطبيقات مراسلة ليست مثبتة على جهازك، ويمكنك تلقي هذه الرسائل على شكل إشعارات كما يمكنك الرد من خلال تلك الِإشعارات.

ولتفعيل الميزة، ما عليكم سوى الانتقال إلى الإعدادات Settings على جهازك، ومن ثم اضغط على خيار غوغل Google، وعلى خيار رسائل معاينة التطبيق App preview messages، ومن ثم اضغط على خيار تشغيل رسائل معاينة التطبيق. ومن بعدها، أدخل رقم هاتفك، ثم اضغط على Verify، ومن ثم ستصلك رسالة نصية تحتوي على رقم PIN.