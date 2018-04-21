غوغل تطلق منافس “WhatsApp”

(المستقلة)..أطلقت شركة “غوغل” العملاقة خدمة المراسلة المجانية عبر الرسائل النصية، لتدخل حلبة المنافسة مع “واتساب”، و”آي ماسيج” من “آبل”.

وستتاح الخدمة مجانا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android المملوك لشركة “غوغل”، والذي يعمل غالبية الهواتف الذكية ما عدا “آبل”.

وتتشابه الخدمة مع “واتساب” في أنها تخبر المرسل عندما يقرأ المستلم الرسالة، كما تظهر إن كان مستلم الرسالة يكتب في الوقت الحالي للرد على ما ورده.

واشتركت في خدمة “الدردشة” الجديدة من “غوغل”، أكثر من 50 شركة اتصالات في جميع أنحاء العالم.

ولا تزال الخدمة في مراحلها التجريبية الأولى، إذ لم تعلن “غوغل” عن موعد طرح هذا التطبيق في الأسواق على نطاق أوسع.

و أبدى بعض المستخدمين مخاوفهم من عدم تشفير الرسائل المتبادلة في الخدمة الجديدة بشكل كامل، الأمر الذي يضع علامات استفهام بشأن السلامة الأمنية.

المصدر: سكاي نيوز عربية